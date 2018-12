Bei Siemens sollen nun Stellenstreichungen besprochen werden.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Siemens-Betriebsrat und IG Metall kehren an den Verhandlungstisch zurück und wollen mit dem Konzernvorstand jetzt doch über den geplanten Stellenabbau sowie Werksschließungen reden.



Der Konzern teilte mit, Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertreter hätten vereinbart, "unverzüglich Gespräche" über die Pläne aufzunehmen und "in einem offenen Dialog nach gemeinsamen Lösungen zu suchen". Siemens hatte angekündigt 6.900 Arbeitsplätze streichen zu wollen, die Hälfte davon in Deutschland.