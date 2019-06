Thomas Wassmann, Vorsitzender des Verbandes der Besatzungen strahlgetriebener Kampfflugzeuge der Bundeswehr

Quelle: privat

heute.de: Was trainiert man genau bei solchen Übungsflügen?



Wassmann: Eigentlich alles: Starten, Landen, Angriff, Verteidigung, Ausweichmanöver, Sturzflug… Das klassische Szenario ist: Irgendjemand dringt in den deutschen Luftraum ein. Sie müssen den Eindringling visuell identifizieren. Das heißt: Dicht an das Objekt rankommen, um zu prüfen: Hat sich hier jemand verirrt oder ist das ein Angriff? Die andere Übung sieht so aus: Ein Feind dringt in den deutschen Luftraum ein und verhält sich aggressiv. Sie müssen dafür sorgen, dass er Sie nicht abschießt – und Sie ihn stattdessen abschießen können.