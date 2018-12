Ein Flugzeug vor der Landung auf dem Flughafen London-Gatwick.

Quelle: John Stillwell/PA Wire/dpa

Die beiden Festgenommenen im Fall der Drohnen-Störaktionen am Londoner Flughafen Gatwick sind wieder auf freiem Fuß. Sie stünden nicht mehr unter Verdacht, sagte Jason Tingley von der Polizei in der Grafschaft Sussex.



Rund 40 Mal waren Drohnen über dem Airport gesichtet worden. Insgesamt waren etwa 1.000 Flüge ausgefallen oder umgeleitet worden. Betroffen davon waren insgesamt 140.000 Passagiere. Gatwick ist der siebtgrößte Flughafen in Europa und der zweitgrößte in Großbritannien.