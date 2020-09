2018 waren 158 Fälle gemeldet worden, in denen Drohnen den Flugverkehr in Deutschland störten. Im ersten Halbjahr 2019 waren es 70 Fälle. Drohnen dürfen in einem Umkreis von 1,5 Kilometer rund um internationale Flughäfen - wie Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin oder Köln/Bonn - nicht fliegen. Es gib in Deutschland insgesamt 16 internationale Verkehrflughäfen, dazu kommen weitere regionale Flughäfen.