Das Fußballstadion ist voll besetzt. Die Fans feuern ihre Mannschaften an. Plötzlich steigt eine Drohne auf. Sie kann von einem Fan gesteuert sein, der seine Mannschaft aus allernächster Nähe filmen möchte. Die Drohne könnte aber auch eine gefährliche Last tragen. In beiden Fällen ist die Gefahr für Spieler und Zuschauer groß. Forscher an der Uni Würzburg arbeiten an einem System, das in solchen Fällen helfen soll.