Flugpassagiere am britischen Großflughafen London-Heathrow mussten sich in Geduld üben: Wegen der Sichtung einer Drohne gegen 18 Uhr (MEZ) stoppte der Airport zeitweise alle Abflüge. Auf Fernsehbildern war deutlich ein Objekt am Himmel zu erkennen. Inzwischen läuft der Betrieb wieder langsam an, wie ein Flughafensprecher am Abend mitteilte.



Die Polizei sei eingeschaltet worden, um jedwede Gefährdung der Sicherheit auszuschließen, teilte der Flughafen per Twitter mit. Heathrow gehört zu den wichtigsten Flughäfen weltweit.