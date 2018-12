In Großbritannien wurden 2017 insgesamt 93 Vorfälle gemeldet. Im laufenden Jahr sind es schon 120. Noch 2014 waren es nach Angaben des für die Erfassung zuständigen UK Airprox Board nur sechs. In den USA gab es in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni fast 2.300 Drohnensichtungen. Einzelne Start- und Landebahnen seien deswegen auch schon mal kurzzeitig gesperrt worden, sagt ein Sprecher der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration). An eine komplette Schließung eines amerikanischen Flughafens könne er sich aber nicht erinnern.