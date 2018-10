Polizisten im Hauptbahnhof von München. Archivbild Quelle: Andreas Gebert/dpa

Unbekannte Täter haben ein Stahlseil über die ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München gespannt und damit einen Zug beschädigt. Verletzt wurde niemand. Das bayerische LKA bewertete den Vorfall vom 7. Oktober nicht als Anschlag, sondern als gefährlichen Eingriff in den Zugverkehr.



Weil aber vor ein paar Tagen in der Nähe des Tatorts ein Drohschreiben in arabischer Sprache gefunden wurde, ermittelt jetzt auch die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus.