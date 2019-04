Schulte möchte nämlich auch die privaten Sicherheitsbetreiber enger steuern können, dazu aber müsste das Luftsicherheitsgesetz geändert werden. Fraport will zumindest kräftig Personal einstellen und die Abläufe an den Sicherheitskontrollen erhöhen. Zudem gehen dort sieben neue Kontrollspuren mit effizienterer Technologie in Betrieb.



Schließlich hatten auch die Fluggesellschaften versprochen, ihre Flugpläne etwas zu entzerren. Da möchte Lufthansa mit gutem Beispiel vorangehen: Man werde das Wachstum weiter halbieren auf nun nur noch 1,9 Prozent, kündigte Spohr vor wenigen Tagen an. Es gehe jetzt um "qualitatives Wachstum". Außerdem will die Kranichlinie mehr Reserveflugzeuge vorhalten. Das planen auch Tui-fly und Condor. So wollen sie unvorhergesehenen Ereignissen besser begegnen. Das sind nicht nur Gewitter. Wegen des Absturzes zweier Boeing 737 Max 8 dürfen Flugzeuge dieses Modells vorerst nicht mehr abheben. Auch das könnte zu Engpässen führen.