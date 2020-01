Trauerzug in Teheran für General Soleimani.

Quelle: Saeid Zareian/dpa

Die Tochter des bei einem US-Angriff getöteten iranischen Generals Soleimani hat bei einer Trauerprozession eine Warnung an Familien von US-Soldaten im Nahen Osten gerichtet.



"Die Familien von US-Soldaten um Nahen Osten werden ihre Tage damit verbringen, auf den Tod ihrer Kinder zu warten", sagte Seinab Soleimani in Teheran. An dem Trauermarsch für den General, der als Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden iranische Einsätze von Libanon über Irak bis Afghanistan koordinierte, nahmen Tausende teil.