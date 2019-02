Bruno Le Maire, Wirtschaftsminister von Frankreich. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Frankreich fordert von der Bundesregierung eine Lockerung der strikten Regeln bei Waffenexporten in Drittstaaten. "Es ist nutzlos, durch verbesserte Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland Waffen herzustellen, wenn man nicht in der Lage ist, sie zu exportieren", sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire der "Welt am Sonntag".



Paris und auch London fordern, dass Deutschland Gemeinschaftsprojekte wie den Eurofighter von einem Exportstopp gegen Saudi-Arabien ausnehmen soll.