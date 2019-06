Europa verliert seine Seele, wenn es jetzt nicht handelt. Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der EKD

In Deutschland versuchen indes die Kommunen und die Zivilgesellschaft, weiter Druck aufzubauen. Während des Evangelischen Kirchentages am vorigen Wochenende in Dortmund war für die Rettung der Seawatch-Flüchtlinge und eine Wiederaufnahme der europäischen Seenotrettung demonstriert worden.



Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, stellte ein Ultimatum, bis zum Ende des Kirchentages am Sonntagmittag müssten die Menschen an Land sein. "Europa verliert seine Seele, wenn es jetzt nicht handelt", appellierte er zusammen mit Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando an die EU, zu handeln. Minister Seehofer hatte zuvor in einem Brief an Bedford-Strohm betont, die Rettung von Menschen in Not "entspricht unserem gemeinsamen christlichen Selbstverständnis".