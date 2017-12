Frank Bsirske hofft auf soziale Verbesserungen Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ver.di-Chef Frank Bsirske setzt auf umfassende Sozialreformen durch ein Jamaika-Bündnis und bietet die Zusammenarbeit seiner Gewerkschaft an. "Wir werden als Gewerkschaft mit einer Jamaika-Koalition arbeiten müssen", sagte Bsirske. Er könne sich durchaus vorstellen, dass Punkte, die der Gewerkschaft wichtig seien, aufgenommen werden, erklärte er.



Es gebe inzwischen auch in der Union starke Stimmen, die meinen, dass deutlichere soziale Akzente gesetzt werden sollten, so Bsirske.