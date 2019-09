Nach Angaben der "Sunday Times" sollen die beiden ein Verhältnis miteinander gehabt haben.

Johnson und das Ex-Model Arcuri wiesen die Vorwürfe zurück. "Ich bin sehr, sehr stolz auf alles, was wir getan haben, und sicherlich auch auf das, was ich als Bürgermeister von London gemacht habe", sagte Johnson am Sonntag in einem BBC-Interview. Es habe keine Unregelmäßigkeiten gegeben.