Die Grünen haben die Bundesregierung zu mehr Tempo beim Klimaschutz aufgefordert. Die Klimapolitikerin Lisa Badum sagte: "Jeder Tag, an dem weiter kostenlos klimaschädliche Gase in die Luft gepustet werden können, ist ein schlechter Tag für den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern."



Das Klimakabinett der Regierung kommt am Abend erneut zusammen. Es geht vor allem um eine mögliche CO2-Bepreisung. Das Kabinett habe nun jede erdenkliche Meinung dazu gehört, so Badum. Die Regierung sei am Zug.