Demonstration gegen die Regierung von Maduro. Archivbild

Quelle: Kamila Stepienle Pictorium/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Im Machtkampf zwischen dem venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido will die Opposition den Druck auf der Straße erhöhen. Für heute riefen die Regierungsgegner zu Massenprotesten in ganz Venezuela und im Ausland auf.



Die Opposition will Präsident Maduro zur Machtübergabe an eine Übergangsregierung drängen und freie und faire Neuwahlen ausrufen. International erhält Guaido bereits viel Unterstützung, insbesondere von den USA.