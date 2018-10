Auf Trumps Drohung reagierte die saudische Börse nervös. Der Index Tasi verlor am Sonntag zwischenzeitlich etwa sieben Prozent oder mehr als 500 Punkte. Saudi-Arabien ist politisch abhängig von den USA, die Vereinigten Staaten sind auch einer der wichtigsten Wirtschaftspartner des Königreichs. Einen 110 Milliarden Dollar schweren Rüstungsdeal mit

Saudi-Arabien will der US-Präsident jedoch nicht aufkündigen, wie er erneut bestätigte. "Ich will keinen Jobs schaden. Ich will eine Bestellung wie diese nicht verlieren. Und wissen Sie was, es gibt andere Wege der Bestrafung - um ein ziemlich hartes Wort zu benutzen." Saudi-Arabien ist der weltweit größte Käufer von US-Rüstungsgütern.