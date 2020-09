Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

In den Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren haben neue Angaben eines wichtigen Zeugen den Druck auf US-Präsident Donald Trump weiter erhöht. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, erklärte nun ebenfalls, dass er den Eindruck gehabt habe, dass US-Militärhilfe an die Ukraine an eine Bedingung geknüpft war.



Das geht aus einer Erklärung hervor, die Sondlands ursprüngliche Aussage im US-Repräsentantenhaus ergänzt. Die Dokumente wurden jetzt veröffentlicht.