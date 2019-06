Scheuer will umstrittene Maut-Verträge dem Parlament vorlegen.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Nach dem Scheitern der Pkw-Maut will Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dem Bundestag die beiden inzwischen gekündigten Betreiber-Verträge vorlegen. Sie würden am Dienstag "vollständig und ohne Schwärzung" in der Geheimschutzstelle des Parlaments zur Verfügung gestellt, schrieb der CSU-Politiker auf Twitter.



Ihm liege daran, den Bundestag "umfassend und transparent" zu informieren. Zu finanziellen Schäden gegen den Bund nach dem Stopp der Maut äußerte sich Scheuer vorerst nicht.