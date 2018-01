Bei dem Überfall auf "Save the Children" gab es Verletzte. Quelle: XinHua/dpa

Unbekannte haben in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad das Büro der internationalen Hilfsorganisation "Save the Children" angegriffen. Mindestens elf Menschen seien bei dem Überfall verletzt worden, erklärte Attaullah Chogiani, Regierungssprecher der östlichen Provinz Nangarhar.



Ein Selbstmordattentäter habe sich in die Luft gesprengt. Dann seien Bewaffnete in das Haus eingedrungen und hätten um sich geschossen. Wie viele Angreifer es waren und wer sie geschickt hat, blieb zunächst unklar.