Sicherheitskräfte am Ort des Anschlags in Dschalalabad. Quelle: XinHua/dpa

Bei einem Angriff von Unbekannten auf ein Büro der Kinderhilfsorganisation "Save the Children" in Ostafghanistan sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen seien ein Zivilist und ein Mitglied der Sicherheitskräfte, sagte der Sprecher der Regierung der Provinz Nangarhar, Attaullah Chogiani.



Außerdem seien zwei der Attentäter tot. Mindestens zwölf weitere Menschen seien verletzt worden. Augenzeugen berichten von andauernden Schusswechseln aus dem Haus in Dschalalabad.