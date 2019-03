IS-Anhängerin Shamima Begum. Archivbild

Quelle: PA Wire/dpa

Das Baby der aus Großbritannien stammenden IS-Anhängerin Shamima Begum ist in Syrien gestorben. Laut BBC starb der Mitte Februar geborene Junge an den Folgen einer Lungenentzündung. Es ist bereits das dritte Kind, das die Begum im Syrien-Konflikt verliert.



Die 19-Jährige war vor vier Jahren nach Syrien ausgereist, um sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Die britische Regierung entzog ihr die Staatsangehörigkeit und lehnt eine Rückkehr der jungen Frau ab.