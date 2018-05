Die DSGVO gilt für alle Unternehmen, Behörden und Verbände, die personenbezogene Daten von Kunden, Mitarbeitern oder Nutzern verarbeiten. Unter die Verordnung fallen also nicht nur Internetunternehmen oder Online-Shops, sondern zum Beispiel auch Arztpraxen oder Handwerksbetriebe. Auch Vereine müssen bei der Verarbeitung der Daten ihrer Mitglieder die neuen Regeln beachten.



Von der Verordnung profitieren auch die Nutzer von Google, Facebook und anderen Internetriesen, die ihren Sitz nicht in der EU, sondern zum Beispiel in den USA haben. Die DSGVO stellt klar: Sobald solche Unternehmen ihre Dienste in der EU anbieten, unterliegen sie dem europäischen Datenschutzrecht. Google- oder Facebook-Nutzer haben dieselben Rechte auf Schutz ihrer Privatsphäre wie Nutzer von Unternehmen mit Sitz in der EU.