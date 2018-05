heute.de: Einige Politiker diskutieren bereits mögliche Änderungen an der DSGVO, so konnte man auch Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel verstehen. Gehen Sie davon aus, dass die DSGVO bald überarbeitet wird?



Caspar: Das sehe ich kritisch. Statt die künftig geltenden Regelungen nun mit mehr oder weniger überzogener Kritik öffentlich in Frage zu stellen und die soziale Akzeptanz des Datenschutzrechts vorab zu schwächen, sollten doch eher auch die positiven Ansätze diskutiert werden. Die DSGVO stellt es Unternehmen frei, durch Zertifizierungen und Verhaltensregelungen eigenverantwortlich den Datenschutz in ihrem Bereich zu fördern und sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ein fairer Wettbewerb in der EU setzt im Übrigen voraus, dass die Unternehmen im Rechtsvollzug gleich behandelt werden, ob sie nun in Irland oder in Deutschland ansässig sind. Dazu brauchen wir national starke Behörden. Leider hat man das bislang in der politischen Debatte noch nicht wirklich erkannt.



Die Interviews führte Dominik Rzepka