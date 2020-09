Skispringen - Typical

Quelle: dpa

Die deutschen Skispringer haben ihren ersten Mannschafts-Sieg im Weltcup-Winter gefeiert. Im Hexenkessel von Zakopane/Polen setzten sich die DSV-Adler um den Gesamtweltcup-Führenden Karl Geiger souverän vor Norwegen durch.



In den beiden bisherigen Teamspringen hatten Geiger und Co. nicht einmal das Podest erreicht, zuletzt hatte Deutschland am 19.Januar 2019 ebenfalls in Zakopane im Weltcup gewonnen.