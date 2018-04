Hilfe könnte die Deutsche Bank in diesen Tagen vor allem an der Börse gut gebrauchen. Denn während die Anwesenden Mitarbeiter und Gäste auf dem Frankfurter Börsenparkett auf den ersten Kurs der DWS warteten, zeigten die Bildschirme in den runden Händlerschranken ein großes Minuszeichen vor dem Aktienkurs der Deutschen Bank an: Die Aktien fallen weiter – und zwar auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren. Der Verlust allein in dieser Woche summiert sich auf über 14 Prozent.