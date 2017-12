Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) unternimmt also die verantwortungsvolle Aufgabe, ihren Mitgliedern, zu eröffnen, was diese den Vorständen bezahlen - die ja genau genommen ihre Top-Angestellten sind. Die vielen in der DSW organisierten Kleinaktionäre haben am Ende aber wenig zu sagen - über die Vergütungen entscheiden große Fondsgesellschaften oder auch Familieneigentümer, die an manchem Konzern die Stimmenmehrheit haben.