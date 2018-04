Angelique Kerber Quelle: ap

Die deutschen Tennis-Damen sind im Halbfinale des Fed Cups an Tschechien gescheitert. Die ehemalige Nummer eins Angelique Kerber verlor in Stuttgart 2:6, 2:6 gegen Petra Kvitova und musste damit die entscheidende dritte Niederlage für die Gastgeber einstecken.



Zuvor hatte Julia Görges mit einem beeindruckenden 6:4, 6:2 gegen Karolina Pliskova die Auswahl noch einmal hoffen lassen. Nach den Pleiten in den ersten Einzeln von Görges und Kerber war die Auswahl von Teamchef Jens Gerlach am Samstag mit 0:2 in Rückstand geraten. Deutschland muss damit weiter auf den ersten Final-Einzug seit 2014 warten.