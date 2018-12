Jair Bolsonaro, künftiger Präsident von Brasilien.

Quelle: José Cruz/Agencia Brazil/dpa

Wegen dubioser Geldflüsse an seine Frau und seinen Sohn ist der designierte Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, in Bedrängnis geraten. Der ultrarechte Politiker gab zu, dass die Finanzpolizei Zahlungen prüfe. Der ehemalige Chauffeur und Bodyguard seines Sohnes soll umgerechnet 270.000 Euro gezahlt haben.



Jair Bolsonaro hatte im Oktober die Präsidentschaftswahlen gewonnen und einen harten Kampf gegen Korruption und Kriminalität angekündigt. Sein Amt wird er am 1. Januar 2019 antreten.