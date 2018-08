Dubravka lebt in Dubrovnik. Ihre Familie lebt hier schon so lange, dass sie sogar den Namen der Stadt trägt. Sie liebt diese Stadt und ihr schmales Haus in einer Gasse an der Stadtmauer, in dem die Familie ihres Mannes schon seit Generationen lebt. Sie lebt auch von den Touristen: Einen Raum vermietet sie als Appartement für 90 Euro die Nacht. Für ihr Haus hat man ihnen schon eine Million Euro geboten, aber: "Wir wollen hier nicht weg!", sagt Dubravka. Und ihr Mann ergänzt: "Ich will hier sterben!"