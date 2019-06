Insgesamt 20 Kandidaten werden in den kommenden zwei Tagen versuchen, ein Millionenpublikum auf sich aufmerksam zu machen. Jeder von ihnen ist in den Meinungsumfragen auf mindestens ein Prozent Zustimmung gekommen oder hat 65.000 unterschiedliche Spender nachweisen können – das hatte die Parteiführung als Bedingung zur Teilnahme an der Debatte in Miami, Florida ausgegeben. Zwei Stunden werden die beiden Veranstaltungen dauern. Bei jeweils zehn Kandidaten wird jeder nicht viel mehr als 10 Minuten lang zur Wort kommen. Nicht viel Zeit, die Elisabeth Warren am Mittwoch bleibt, um den Anschluss an das Spitzenfeld nicht zu verlieren. Die nächste Möglichkeit hat sie Ende Juli. Dann findet in Detroit, Michigan die zweite Debatte statt.