heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der frühere Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Cündar, ist enttäuscht vom Staatsbesuch Erdogans. "Ehrlich gesagt, hätte ich mutigere Signale erwartet", sagte Dündar im ZDF heute journal. "Ich habe bei Erdogan nicht festgestellt, dass er Reformen versprochen hätte."



Dündar sagte, es gebe derzeit eine gute Gelegenheit, Menschenrechte in der Türkei anzumahnen: "Erdogan ist jetzt allein in der Welt, wegen seiner Politik. Wirtschaftlich steckt er in großen Schwierigkeiten."