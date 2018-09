Dündar sagte dem ZDF, dass es derzeit eine gute Gelegenheit gebe, Menschenrechte in der Türkei anzumahnen: "Erdogan ist jetzt allein, einsam in der Welt, wegen seiner Politik. Und wirtschaftlich steckt er in großen Schwierigkeiten." Da brauche er Europa und Deutschland. Deutschland sei der größte Handelspartner. Dies sei für Erdogan überlebenswichtig. Gleichzeitig warf Dündar dem türkischen Präsidenten vor, die Türkei in einen Polizeistaat zu verwandeln und das Land autokratisch zu regieren. "Erdogan sagt immer: Eine Flagge, eine Nation, ein Staat - das ist sein Slogan und er hat hinzugefügt, eine einzige Partei in der Türkei und ein einziger Herrscher."