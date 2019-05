Der Kanal und die meisten Einwohner des mittelamerikanischen Landes sind auf den Regen angewiesen, der über einer Wasserscheide von mehr als 3.000 Quadratkilometern Fläche mit Wäldern, Flüssen und Seen fällt. Von dort kommen 95 Prozent des in Panama-Stadt und Colón verbrauchten Wassers. In den beiden Metropolregionen lebt fast die Hälfte der gut vier Millionen Bewohner Panamas. Eigentlich ist Panama gut mit Wasser versorgt: Es zählt zu den tropischen Ländern mit der höchsten jährlichen Niederschlagsmenge. 2018 gehörte zu den Jahren mit dem meisten Regen im Einzugsgebiet des Kanals seit Beginn der Aufzeichnungen, was die Folgen der aktuellen Dürre laut Experten etwas abmildert. Der Pegel der Seen Gatún und Alajuela liege nun zwar unter dem Optimum, "aber auf der anderen Seite könnte es noch viel schlimmer sein", sagt Klimabeobachter Paton.