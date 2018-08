Die Dürre sorgt für manche Bauern für eine schlechte Ernte. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Angesichts der wochenlangen Dürre in Deutschland hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den betroffenen Bauern erneut Hilfen in Aussicht gestellt. Vor einem Krisentreffen in Berlin sagte sie der "Rheinischen Post", wenn die Ergebnisse und Förderprogramme bewertet seien, könne der Bund seine Hilfe "aufsetzen".



So sei es auch 2003 gewesen. Damals war wegen einer Dürre ein Schaden von "nationalem Ausmaß" registriert worden. Bund und mehrere Länder stellten 72 Millionen Euro bereit.