Dürre-Defizite noch nicht ausgeglichen. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Nach dem Hitzesommer 2018 sind die Dürre-Defizite vor allem im Osten Deutschlands noch immer nicht ausgeglichen. Der sogenannte Niederschlagsindex sei vor allem in Thüringen, in der Region um Erfurt sowie im Rhein-Main-Gebiet niedrig. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Auch am Oberrhein sei es vergleichsweise trocken.



2018 hatte zu den niederschlagsärmsten seit Beginn regelmäßiger Messungen im Jahr 1881 gehört. Von Februar bis November blieben zehn Monate in Folge zu trocken.