Wasserholen in Kapstadt. Quelle: Kristin Palitza/dpa

Die Menschen in Südafrikas von der Dürre geplagten Millionenmetropole Kapstadt sind aufgefordert, nur maximal 50 Liter Wasser pro Kopf am Tag zu verwenden - für Kochen, Putzen, Waschen, Trinken, Duschen, Klospülen.



Die Stadt verbraucht derzeit rund 600 Millionen Liter pro Tag. Nur bei einer Reduzierung auf 450 Millionen Liter pro Tag ließe sich demnach die "Stunde Null" noch vermeiden, so die Behörden. Die Wasserreservoire sind wegen einer mehrjährigen Dürre fast leer.