In der Zwischenzeit soll eine Massenumsiedlung von 600 Elefanten, zwei Löwenrudeln und anderen Tieren zumindest punktuell etwas Linderung schaffen. Sie sollen vom Schutzgebiet Save Valley in andere Parks gebracht werden. Viele Elefanten verlassen auf der Suche nach Futter und Wasser die Nationalparks und gelangen so immer wieder in umliegende Dörfer. Allein in diesem Jahr kamen laut der Nationalparkbehörde 33 Menschen nach einem Aufeinandertreffen mit Elefanten ums Leben.