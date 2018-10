Niedrigwasser an der Elbe. Quelle: dpa

Pegelstände in Flüssen und Seen sinken stetig. Das Wasser des Rheins zieht sich immer weiter in die Fahrrinne zurück, mehrere Pegel melden bereits historische Tiefststände. Der niedrige Wasserstand beeinträchtigt zunehmend die Schifffahrt. Mehrere Rheinfähren und die Linienschifffahrt haben ihren Betrieb eingestellt. Nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung liegt es in der Verantwortung der Frachtschiffführer, ihre Ladung an die Fahrrinnentiefe anzupassen. Ergiebige, andauernde Regenfälle wären nötig, um die Situation zu verbessern.