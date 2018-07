Wir hatten schon im März die ersten Waldbrandgefahrenstufen wegen Trockenheit. Das zog sich durch bis jetzt. Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes Brandenburg

In den vergangenen Tagen kam es bereits vor, dass in allen Regionen des Bundeslandes die höchste Waldbrandgefahrenstufe galt. In der Landes-Waldbrandzentrale in Wünsdorf wurde auch das große Feuer bemerkt, das am Mittwoch im Raum Storkow im Landkreis Oder-Spree wütete. Es erstreckte sich über rund 100 Hektar Feld- und Waldfläche. Laut Engel handelt es sich um den bisher größten Wald- und Feldbrand in diesem Jahr. Am Donnerstag gab es dort nach Angaben der Regionalleitstelle Oderland noch Nachlöscharbeiten. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt.



Die andauernde Trockenheit sei das Außergewöhnliche in diesem Jahr, sagt der Waldbrandschutzbeauftragte. "Wir hatten schon im März die ersten Waldbrandgefahrenstufen wegen Trockenheit." Er ergänzt: "Das zog sich durch bis jetzt." Brandenburg ist demnach das bundesweit am stärksten von Waldbrand gefährdete Bundesland. Das liege an den sandigen Böden, einem eher trockenen Klima und dem hohen Anteil an Kiefernwäldern. Auch in den nächsten Tagen soll es in Brandenburg warm und trocken bleiben.