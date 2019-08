Der Report belegt: Weltweit liegen bereits heute 19 Prozent der Großstädte mit mehr als einer Million Einwohner in vom Wassermangel akut bedrohten Regionen. Mexico City beispielsweise zapft für sein Trinkwasser bereits weit entferntes Umland an. Auch Las Vegas kämpft mit dem sinkenden Wasserspiegel. Wachsende Einwohner- und Touristenzahlen graben den Landwirten in der Wüste das Wasser ab. Weltweit leben rund 370 Millionen Menschen in Dürrerisikogebieten. Allein in Indien sind es 17,5 Millionen Menschen, in China 16,5 Millionen.