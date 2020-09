Flughafen Düsseldorf

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Am Düsseldorfer Flughafen haben am Samstagnachmittag rund 40 Mitarbeiter über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. Sie wurden vor Ort behandelt, "es musste aber niemand ins Krankenhaus", sagte ein Flughafensprecher. Laut Polizei wurde der betroffene Bereich geräumt.



"Bisher können wir weder ein absichtliches Versprühen von Reizgas noch einen technischen Defekt ausschließen", sagte ein Polizeisprecher. Aktuell sei kein Stoff in der Luft nachzuweisen, die Ermittlungen dauerten an.