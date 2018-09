Gedenktafel an der Fassade des Schumann-Hauses in Düsseldorf. Quelle: Horst Ossinger/dpa

Der Ausbau der bisherigen Gedenkstätte für den Komponisten Robert Schumann (1810-1856) in Düsseldorf zu einem Museum ist beschlossene Sache. Etwa im Oktober 2020 solle der rund 3,2 Millionen Euro teure Umbau eines ehemaligen Wohnhauses des Musikers beendet sein, erklärte die Stadt.



Der Komponist der Romantik lebte von 1850 bis 1854 in Düsseldorf. Das Haus in der Bilker Straße 15 ist das einzige in der historischen Bausubstanz erhaltene Wohnhaus der Familie Schumann.