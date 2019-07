Rettungswagen im Einsatz. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Tod einer Patientin im Anschluss an eine Schönheitsoperation in Düsseldorf ist nicht der erste Todesfall in der Klinik. Bereits im vergangenen Jahr sei eine junge Patientin nach einem ähnlichen Eingriff beim selben Operateur gestorben, sagte Staatsanwalt Uwe Kessel.



Beim aktuellen Fall kam es zu Komplikationen und die Patientin wurde mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik gebracht, wo sie starb. Eine Obduktion hatte zunächst keine Klarheit über die Todesursache erbracht.