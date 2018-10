Die Düsseldorfer bekamen die Eintracht-Angreifer Luka Jovic und Sébastien Haller nie in den Griff. Jovic traf gleich fünfmal (27./34./55./69./72. Minute), teilweise in unnachahmlicher Manier. Damit schoss sich der Serbe nicht nur an die Spitze der Torjägerliste, sondern stellte auch einen vereinsinternen Rekord auf - fünf Treffer gelangen zuvor noch keinem Eintracht-Spieler. Haller, der zwei Jovic-Treffer auflegte und nun bester Scorer der Bundesliga ist, war zweimal erfolgreich (21., Handelfmeter/50.). Das Tor für die Gäste schoss Dodi Lukebakio (53.).