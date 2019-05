Plötzlich jault "Luke" auf, bellt kurz und stupst mit seiner feinen Nase eine junge Frau an. Dann setzt er sich vor sie. Julia Janßen ist nicht an "Luke" vorbeigekommen. Die 25.000 Euro Bargeld in der Tasche ihres Pullovers wurden ihr zum Verhängnis. Aber die Zoll-Anwärterin ist nur ein "Köder" für Luke. Test bestanden.



20 Minuten lang kann "Luke" die Passagierströme am Airport beschnuppern. Dann braucht er dringend eine mindestens genauso lange Pause. Was ihn auszeichnet und in die engere Wahl hat kommen lassen, sei seine geringe Aggressivität, sagt Mohren. So nah an den Reisenden darf "Luke" auf keinen Fall zuschnappen, wenn ein Passagier eine schreckhafte Bewegung macht oder eine Kinderhand nach ihm greift. "Kinder sind ihm zum Glück völlig egal", berichtet die Hundeführerin, während sich gleich mehrere begeisterte Kleinkinder wartender Familien um das Tier scharen. Umgekehrt gilt das Gegenteil: Kleine Kinder scheint der 40 Kilogramm schwere Schäferhund trotz seiner beeindruckenden Größe magisch anzuziehen.