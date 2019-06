Ein ICE steht in der Sonne. Symbolbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren, hat die Deutsche Bahn Rettungskräfte zum Düsseldorfer Flughafen-Bahnhof gerufen.



Zunächst war die Bundespolizei davon ausgegangen, dass einer der beiden in der Hitze stehengebliebenen Züge nahe des Düsseldorfer Flughafen-Bahnhofs evakuiert werden müsse. Diese Information habe sich aber nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin später. Die Reisenden hätten eigenständig am Bahnhof aussteigen können.