Ein Ermittler sichert Spuren in der Nähe des Einkaufszentrums.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Ein verdächtiger Gegenstand hat einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei in einem Duisburger Einkaufszentrum ausgelöst. Nach der Entdeckung einer Tasche wurde das Forum Duisburg am Montagabend geräumt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Was genau sich darin befand, ist demnach noch unklar. Das Landeskriminalamt untersuchte das Fundstück auf explosive Stoffe.



Am Dienstagmorgen beendete die Polizei den Einsatz. Inzwischen wurde in den Niederlanden ein Verdächtiger festgenommen.