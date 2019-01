Dies sei auch ein Grund für die guten Ergebnisse der AfD in Ostdeutschland, ansonsten sei ihm die Partei egal. "Wir reden viel zu viel über die", kritisierte er den Umgang mit der rechtspopulistischen Partei, die bei den anstehenden Landtagswahlen im Osten stärkste Kraft werden könnte. In diesem Jahr mit drei Wahlen im Osten - neben Sachsen wird auch in Thüringen und Brandenburg gewählt - wirbt die SPD für einen "neuen Aufbruch für Ostdeutschland".



Der SPD-Vorstand beschloss am Montag ein Zwölf-Punkte-Programm, das unter anderem eine Grundrente, eine Kinder-Grundsicherung und eine verlängerte Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I vorsieht. Die Partei setzt sich zudem weiter für die Angleichung der Löhne in Ost und West sowie für eine umfassende Digitalisierung ein. Auch die CDU-Bundesspitze hatte ein Ost-Papier beschlossen, in dem das Ziel formuliert wurde, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.