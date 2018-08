Und dann begrüßt mich eine herzliche, sympathische 71-jährige Dame. Schicke Kleidung, die grauen Haare trägt sie elegant halblang. Dass sie nur 823 Euro Rente bekommt, sieht man weder ihr noch dem Zimmer in ihrer Senioren-WG an. Mit fünf Mitbewohnern teilt sie sich eine Wohnung. Was mir gleich auffällt: Die Wände sind voll mit Bildern ihrer drei Kinder und fünf Enkel. Familie bedeutet ihr alles. Damit sie ihrem jüngsten Enkelkind ein kleines Taschengeld geben kann, kocht sie zwei- bis dreimal in der Woche für den Seniorentreff in ihrem Wohnhaus. 350 Euro bekommt sie dafür - sonst blieben ihr nur 200 Euro zum Leben.